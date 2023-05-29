ليبيا.. الإعدام لـ 35 عضواً في تنظيم «داعش»

مصراتة (الاتحاد)

أصدرت محكمة في ليبيا، أمس، حكماً بإعدام 35 إرهابياً أدينوا بالقتال في صفوف تنظيم «داعش»، حسبما أفادت مصادر قضائية.

وحُكم على 13 آخرين بالسجن مدى الحياة. كما حُكم على ثلاثة قُصّر بالسجن عشر سنوات، حسبما أفادت مصادر متطابقة.

وأدين ما مجموعه حوالي 50 إرهابياً بارتكاب جرائم قتل وانتماء لمنظمة إرهابية في هذه المحاكمة التي بدأت في أغسطس.

وصدرت الأحكام عن محكمة مصراتة، شرق ليبيا، المدينة التي قُتل فيها معظم المقاتلين خلال هجوم ضدّ تنظيم «داعش» الإرهابي، بهدف طرده من سرت معقله في شمال ليبيا، في عامي 2015 و2016.

ووُضع المتهمون في قفص الاتهام، وحضرت عائلات قتلى معركة تحرير سرت.

وقبض على المتهمين وهم من جنسيات عدة، في ديسمبر 2016، بعد استعادة مدينة سرت الساحلية التي تبعد 450 كيلومتراً عن طرابلس.

ولدى تلاوة الأحكام، عبّرت نساء عن فرحتهن وسط تصفيق وهتفن: «الحمد لله أخذوا لنا حق أبنائنا».

من جهته، قال مصطفى سالم طرابلسي، والد أحد المفقودين وعم أحد الضحايا، إنّه «ارتاح رغم الألم» بعد إعلان الإدانة.

وسيطر تنظيم «داعش» الإرهابي على سرت في يونيو 2015، مستغلاً الفوضى التي تعمّ البلاد منذ سقوط معمّر القذافي عام 2011.