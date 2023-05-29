الرئيس التونسي يجدد الدعوة لعقد قمة لبحث ملف الهجرة

تونس (الاتحاد)

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، دعوته إلى عقد قمة تضم دول المنطقة لمناقشة ملف الهجرة، في وقت تبحث فيه بريطانيا ودول أوروبية تعاوناً أكبر لمكافحة عصابات تهريب البشر.

وأعاد سعيد، في لقائه بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار في القصر الرئاسي، طرح مبادرته لتنظيم قمة تجمع دول شمال أفريقيا ودول جنوب الساحل والصحراء ودول شمال البحر المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة.

وقال الرئيس التونسي إن تلك الأسباب لا يمكن أن توصف إلا «بغير الإنسانية».

وتابع سعيد بالقول إن «الحلول الأمنية التقليدية أثبتت قصورها وحدودها، فضلاً عن أنها تقوم على معالجة النتائج والآثار لا على القضاء على أسباب الهجرة غير النظامية». وتأتي دعوة الرئيس التونسي مع إعلان تقارير بريطانية، أمس، عن زيارة يؤديها وزير الهجرة البريطاني روبرت جينيريك إلى شمال أفريقيا، لمناقشة خطط تعاون في مجال مكافحة عصابات تهريب البشر.

والهدف من تلك الخطط منع وصول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، ومنها إلى بريطانيا عبر بحر «المانش»، حيث لفتت صحيفة «التايمز» إلى أن الحكومة الإيطالية تتوقع سعي أكثر من 400 ألف للوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الإيطالية هذا الصيف.

وتعتزم بريطانيا التنسيق بين ضباط من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لتبادل المعلومات والخبرات وبين نظرائهم في شمال أفريقيا في هذا المجال. لكن الرئيس سعيد شدد في بيان رئاسي، أمس، «على سيادة الدولة التونسية وعلى ضرورة التعامل الند للند». كما لفت إلى «تمسك تونس بعلاقاتها الاستراتيجية مع الدول الأوروبية ومع الاتحاد الأوروبي في إطار المصلحة المشتركة».