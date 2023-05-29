وصول 280 مهاجراً إلى لامبيدوزا الإيطالية

تونس (وكالات)

وصل أكثر من 280 مهاجراً على متن قوارب إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية قادمين من تونس وليبيا، حسبما أفادت مصادر أمنية. وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء أن زوارق الدورية التابعة لقوات الشرطة المالية وخفر السواحل، تتبعت القوارب الصغيرة، مشيرة إلى أن المهاجرين قالوا إنهم انطلقوا من تونس وليبيا.

وأفادت، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن «المهاجرين يوجدون الآن في نقطة إمبرياكولا الساخنة، على جزيرة لامبيدوزا». وفي تونس، قالت السلطات الأمنية إن وحدات الحرس البحري ضبطت 162 مهاجراً غير نظاميين خلال طلعات جوية خلال اليومين الماضيين، على طول سواحل صفاقس الشمالية، التي تعد المنصة الرئيسية لانطلاق قوارب الهجرة، وسواحل مدينة «الشابة» المجاورة. وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي، إن المهاجرين كانوا على متن أربعة مراكب حديدية وينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.