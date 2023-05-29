المغرب: تفكيك خلية «داعشية»

الرباط (الاتحاد)

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمملكة المغربية، أمس، عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» تنشط بمدينة طنجة. وأوضح بيان للمكتب أن الخلية الإرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 سنة، والذين كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية، حسبما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

وأوضح البيان أن هذه العناصر كانوا يستعدون لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية، بعدما انخرطوا فعلياً في التحضير المادي لهذه المشاريع، من خلال رصد وتحديد الأهداف، وكذا الحصول على معلومات بشأن كيفية صناعة المتفجرات.

وتابع البيان: أوضحت التحريات أن المشتبه فيهم حاولوا ربط علاقات مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المملكة، بهدف التنسيق معهم للالتحاق بأحد فروع تنظيم «داعش»، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك مباشرة بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي كانوا يعتزمون القيام بها داخل أرض الوطن.