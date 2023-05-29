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موسكو: اتفاق الحبوب مرهون بتذليل العقبات أمام صادراتنا

موسكو: اتفاق الحبوب مرهون بتذليل العقبات أمام صادراتنا
30 مايو 2023 01:58

موسكو (وكالات)

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أعلنت روسيا، أمس، أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لن يعمل بعد الآن ما لم يتم الوفاء باتفاق الأمم المتحدة مع موسكو لتذليل العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في أثناء زيارة إلى نيروبي «إذا بقي كل شيء على ما هو عليه، وواضح أنه سيبقى كذلك، فسيكون من الضروري المضي انطلاقاً من حقيقة أن الاتفاق لم يعد يعمل».
ويتطلب الاتفاق الذي أُبرم في يوليو العام الماضي من الأمم المتحدة مساعدة روسيا في تذليل أي عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة لمدة ثلاث سنوات. وأضاف لافروف أن ذلك الاتفاق لم يتحقق «مطلقاً».
وتم التوصل إلى اتفاق الأمم المتحدة وروسيا في نفس الوقت الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير آمن للمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود بعد أزمة أوكرانيا في فبراير 2022.
ووافقت موسكو هذا الشهر على تمديد اتفاق الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين آخرين حتى 17 يوليو لكنها قالت إنه يجب إحراز مزيد من التقدم لتعزيز مصالحها الخاصة.
وقال لافروف إنه لم يصل للدول الأكثر فقراً في العالم سوى أقل من ثلاثة بالمئة فقط من الحبوب التي تم تصديرها بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود.

موسكو
الحبوب
روسيا
البحر الأسود
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