وزيرا خارجية السويد وتركيا يجتمعان قريباً لبحث ملف «الناتو»

ستوكهولم (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية السويدية، أمس، أن وزيري خارجية السويد وتركيا سيجتمعان «قريباً» لمناقشة تأخر محاولة ستوكهولم الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي.

وكانت السويد وفنلندا قد تقدمتا للحصول على عضوية الحلف بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

وبينما انضمت فنلندا للتحالف العسكري الغربي في أبريل، تم تأجيل محاولة انضمام السويد بسبب اعتراضات من تركيا والمجر.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إنه سيجتمع مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو الخميس القادم في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في أوسلو.