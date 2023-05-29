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تدريبات واسعة النطاق لـ «الحلف» شمالي أوروبا

تدريبات واسعة النطاق لـ «الحلف» شمالي أوروبا
30 مايو 2023 01:58

هلسنكي (أ ف ب) 

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أعلن سلاح الجو الفنلندي أن تدريبات واسعة النطاق تشمل نحو 150 طائرة مقاتلة من دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بدأت أمس في فنلندا والسويد والنروج.
في هذه الدول المجاورة لروسيا، تستمر هذه المناورات نحو أسبوعين بحسب هلسنكي العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي.  وقال الكولونيل هنريك إيلو من سلاح الجو الفنلندي: إن «التدريبات بدأت، أول عملية تناوب جارية»، مضيفاً أن «هذه أكبر مناورات تنظم حتى الآن». وتضم هذه المناورات التي تنظمها الدول الاسكندينافية كل سنتين منذ 2013، هذه السنة 14 دولة (12 عضواً في حلف شمال الأطلسي وكذلك السويد التي هي في طور عملية الانضمام، وسويسرا).

 

فنلندا
الولايات المتحدة
بريطانيا
فرنسا
السويد
النرويج
حلف شمال الأطلسي
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