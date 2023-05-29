طوكيو تطالب بيونج يانج بالتراجع عن إطلاق «قمر صناعي»

طوكيو (وكالات)

أعلن الأمين العام لمجلس الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، أن طوكيو إلى جانب واشنطن وسيؤول، ستحث بيونج يانج على الامتناع عن إطلاق قمر صناعي تعتبره طوكيو غطاء لإطلاق صاروخ باليستي.

وأضاف ماتسونو، في تصريح صحفي أمس، أن «رئيس الوزراء أصدر تعليماته للوزارات ذات الصلة بجمع المعلومات والإعلان عنها في الوقت المناسب، بالتعاون الوثيق مع أميركا وكوريا الجنوبية والبلدان المعنية، وحث كوريا الشمالية على الامتناع عن الإطلاق، كما دعا إلى الاستعداد التام في حالة حدوث طارئ».

وفي وقت سابق وصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً تحت ستار إطلاق قمر صناعي بأنه انتهاك لقرار الأمم المتحدة.

بدوره أمر وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، قوات الدفاع الذاتي بإسقاط الصاروخ الكوري الشمالي إذا كان يهدد أراضي البلاد.

إلى ذلك، أبلغت كوريا الشمالية، اليابان بخطتها لإطلاق قمر صناعي خلال الفترة ما بين 31 مايو و11 يونيو، حسبما أفاد تقرير إعلامي ياباني أمس.