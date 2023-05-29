السيسي وأردوغان يتفقان على تبادل السفراء

قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على "البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع أردوغان لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة التركية.

وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا في أبريل والتقى بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو واتفقا آنذاك على إطار زمني محدد لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية والتحضير لقمة بين الرئيسين.

وقال تشاووش أوغلو في أبريل إن الرئيسين ربما يلتقيان بشكل مباشر بعد انتخابات 14 مايو في تركيا.