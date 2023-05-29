تمديد الهدنة في السودان لخمسة أيام

وافق طرفا الصراع في السودان اليوم الاثنين على تمديد اتفاق الهدنة لخمسة أيام، بعد الشكوك التي أثيرت مجددا حول فعالية الهدنة جراء الاشتباكات العنيفة والضربات الجوية التي شهدتها أجزاء من العاصمة الخرطوم.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، اللتان توسطتا في اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوع ومراقبته عن بعد، موافقة الطرفين على تمديده قبل وقت وجيز من الوقت المقرر لانتهاء سريانه.

وقال البلدان في بيان مشترك إنه على الرغم من عدم الالتزام التام بالهدنة، فقد أتاحت توصيل المساعدات إلى أشخاص يقدر عددهم بمليوني شخص.

وورد في البيان "التمديد سيتيح الوقت لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول".

وقالت مصادر مطلعة على الاتفاق الجديد إن المباحثات مستمرة حول تعديلات لجعل الهدنة أكثر فعالية.

وقبل ساعات، أفاد سكان باندلاع معارك في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري. وقالوا إن حدة القتال أشد مما كانت عليه في الأيام الثلاثة الماضية.

واندلع الصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، ما أسفر عن مقتل المئات وفرار ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم.