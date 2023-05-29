رصد حوت بيلوغا اشتُبه بكونه «جاسوساً» في السويد

بعدما أثار تكهنات بأنه جاسوس مدرّب من البحرية الروسية لدى ظهوره ملفوفاً بحزام في النروج سنة 2019، عاود حوت بيلوغا الظهور قبالة الساحل السويدي، على ما ذكرت منظمة تراقب تحركاته الاثنين.

ورُصد الحوت لأول مرة في أقصى شمال النروج، في منطقة فينمارك، وأمضى أكثر من ثلاث سنوات يتحرك ببطء أسفل النصف العلوي من الساحل النروجي، قبل أن يسرّع خطواته فجأة في الأشهر الأخيرة ليبلغ النصف الثاني من السواحل النروجية، إلى أن ظهر الأحد في هونبوستراند، قبالة الساحل الجنوبي الغربي للسويد.

وقال عالم الأحياء البحرية في منظمة "وان وايل" سيباستيان ستراند لوكالة فرانس برس "لا نعرف سبب تحركه بهذه السرعة في الوقت الحالي"، خصوصاً أنه يتحرك "بسرعة كبيرة بعيداً عن بيئته الطبيعية".

وأضاف "يمكن أن تكون الهرمونات هي التي تدفعه للبحث عن رفيقة. أو قد يكون ذلك عائداً إلى الشعور بالوحدة، لأن حوت البيلوغا نوع اجتماعي للغاية، ما يعني أنه قد يكون يبحث عن حيتان أخرى" من نوعه.

ولفت ستراند إلى أن الحوت قد يبلغ ما بين 13 و14 عاماً، ما يعني أنه "في عمر تكون فيه هرموناته قوية جداً".

ومع ذلك، فإن أقرب حيتان بيلوغا موجودة في أرخبيل سفالبارد، في أقصى شمال النروج.

لا يُعتقد أن الحوت قد رأى حوت بيلوغا واحداً منذ وصوله إلى النروج في أبريل 2019.

وعندما ظهر لأول مرة في القطب الشمالي في النروج، أزال علماء في الأحياء البحرية من مديرية مصايد الأسماك النروجية عن الحوت حزاماً من صنع الإنسان.

وكان الحزام مزوداً بقاعدة مناسبة لكاميرا لرصد الحركة، مع عبارة "معدات سانت بطرسبرغ" على المشابك البلاستيكية.