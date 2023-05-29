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معارك في السودان قبل ساعات من انتهاء الهدنة

من السودان
29 مايو 2023 19:01

تنقضي مساء الاثنين مهلة اتفاق وقف إطلاق النار في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي جرى بوساطة أميركية سعودية، فيما تتواصل انتهاكات الطرفين للهدنة التي تتزايد الدعوات لتمديدها.
وأفاد سكان في العاصمة التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة وكالة فرانس برس عن وقوع معارك في بحري شمال الخرطوم فيما سُمع دوي المدفعية في جنوبها.
وفي إقليم دارفور غرب البلاد تزداد الأوضاع تدهورا، إذ كتب المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان طوبي هارورد على حسابه على موقع تويتر الاثنين "يتجاهل القتال بشكل صارخ التزامات وقف إطلاق النار، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية"
وأضاف "أدت موجات القتال المتكررة خلال الأيام الماضية في الفاشر، شمال دارفور، بما في ذلك معسكر أبو شوك للنازحين، إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين ونهب منازل ونزوح جديد".
ومنذ 15 أبريل، أسفر النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، عن مقتل المئات ونزوح 1,4 مليون شخص داخليا ولجوء نحو 350 ألفا آخرين إلى دول الجوار.
- انعدام الأمن الغذائي
وأكدت الأمم المتحدة الإثنين أن سكان السودان من بين الأكثر حاجة في العالم في الوقت الحالي إلى اهتمام "عاجل" لتفادي انعدام الأمن الغذائي.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير مشترك إنه "تم رفع مستوى القلق في هايتي ومنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي) والسودان إلى أعلى درجة" من حيث توافر الأغذية للسكان.
ويتبادل طرفا النزاع الاتهام بخرق الهدنة التي كان من المفترض أن تفسح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين ومن المقرر أن تنتهي الاثنين بحلول الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش.

 

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المصدر: وكالات
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