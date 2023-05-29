مقتل جنديين و55 إرهابياً في عملية مشتركة في النيجر

قُتل جنديان و 55 "إرهابيا"، بينهم مسؤولون عسكريون بارزون في تنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا، خلال عملية مشتركة نفذها جيشا النيجر ونيجيريا بين 6 و 28 مايو، على ما أعلن جيش النيجر الاثنين.

والهدف الرئيس من هذه العملية هو "تحييد الإرهابيين" الذين كانوا في معقلهم في أريج، شمال شرق نيجيريا، على الحدود مع النيجر، بحسب نشرة العمليات العسكرية في منطقة ديفا (جنوب شرق النيجر) التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين.

وذكرت النشرة أنه من بين 55 "إرهابيا تم تحييدهم" يوجد "العديد من كبار المسؤولين العسكريين".

واوضحت النشرة أن هذه العملية "البرية والجوية" كانت بهدف "مواصلة الضغط" على التنظيم الإرهابي و"قطع" طرق إمداد "الجماعات الإرهابية المسلحة".

وبالإضافة إلى مقتل الجنديين اللذين لم تُحدد هويتهما، أصيب ثلاثة آخرون و"تضررت" عربة عسكرية.

وتم تدمير ثلاث عشرة مركبة ودراجات نارية وخمس "سيارات مفخخة" تعود للمهاجمين.



