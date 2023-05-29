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روسيا تعلن قصف مطارات في أوكرانيا وتدمير كلّ أهدافها

صواريخ روسية (تعبيرية)
29 مايو 2023 16:45

أكّدت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أنها قصفت ليلًا "مطارات" في أوكرانيا و"دمّرت" كلّ أهدافها، بعد ساعات من إعلان كييف أن هجومًا روسيًا أصاب موقعًا عسكريًا بغرب البلد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "دُمّرت كل الأهداف المحدّدة"، دون أن تحدّد مواقع الضربات.
وأضافت "أُصيبت مواقع قيادة ومراكز رادار ومعدات طيران ومنشآت مستخدمة لتخزين أسلحة وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية".
واعترفت السلطات الأوكرانية في بيان نادر بأنّ موقعاً عسكرياً في غرب البلاد تعرّض للقصف في سلسلة ضربات ليلية.
وتحدث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن انفجارات "في أحياء في وسط" المدينة. من جهتها، أكدت الإدارة العسكرية في كييف "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي".
وكثّفت روسيا هجماتها الجوية على العاصمة الأوكرانية منذ بداية الشهر الحالي، وشنت جميعها تقريبا حتّى الآن خلال الليل.

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