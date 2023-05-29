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إسبانيا تعلن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

إسبانيا تعلن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة
29 مايو 2023 15:43

دعا رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز لإجراء الانتخابات البرلمانية في 23 يوليو المقبل، بدلاً من موعدها السابق في نهاية العام.

وقال سانشيز في بيان متلفز اليوم الاثنين " لقد اتخذت هذا القرار في ظل نتائج أمس الأحد". وأضاف" بصفتي رئيساً للحكومة وزعيماً للحزب الاشتراكي، أتحمل مسؤولية هذه النتائج".

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وقد تكبد الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وعدد من شركائه اليساريين هزيمة ثقيلة في الانتخابات المحلية والإقليمية التي أجريت أمس الأحد.

وفاز حزب الشعب المحافظ في الانتخابات المحلية بنسبة 31.5 %، وحل الحزب الاشتراكي العمالي في المرتبة الثانية بنسبة 28.11%. 

المصدر: وكالات
إسبانيا
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