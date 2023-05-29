إسبانيا تعلن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

دعا رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز لإجراء الانتخابات البرلمانية في 23 يوليو المقبل، بدلاً من موعدها السابق في نهاية العام.

وقال سانشيز في بيان متلفز اليوم الاثنين " لقد اتخذت هذا القرار في ظل نتائج أمس الأحد". وأضاف" بصفتي رئيساً للحكومة وزعيماً للحزب الاشتراكي، أتحمل مسؤولية هذه النتائج".

وقد تكبد الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وعدد من شركائه اليساريين هزيمة ثقيلة في الانتخابات المحلية والإقليمية التي أجريت أمس الأحد.

وفاز حزب الشعب المحافظ في الانتخابات المحلية بنسبة 31.5 %، وحل الحزب الاشتراكي العمالي في المرتبة الثانية بنسبة 28.11%.