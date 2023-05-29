الثلاثاء 30 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتلى في انقلاب قارب سياحي بإيطاليا

قتلى في انقلاب قارب سياحي بإيطاليا
29 مايو 2023 11:27

لقى أربعة أشخاص حتفهم في انقلاب قارب سياحي في بحيرة ماجوري بشمالي إيطاليا، وفقاً لما ذكره قطاع الإطفاء في وقت مبكر من اليوم الاثنين ووكالة الانباء الإيطالية "انسا".

وقالت فرقة الإطفاء في البداية  بأنه تم  انتشال ثلاث جثث، عقب انقلاب  قارب في الطرف الجنوبي من البحيرة بالقرب من بلدة ليسانزا، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال غرب ميلانو.

وقالت وكالة انسا لاحقاً إنه تم العثور على الجثة الرابعة على عمق 16 متراً بالقرب من حطام القارب، مضيفة أنه لا يعتقد أن هناك أشخاصاً مفقودين آخرين.

أخبار ذات صلة
وصول 280 مهاجراً إلى لامبيدوزا الإيطالية
ألميدا يحجز مكاناً على منصة التتويج في «جيرو دي إيطاليا»

وذكرت وكالة انسا الإيطالية للأنباء أن قارباً سياحياً، على متنه نحو 24 شخصاً، انقلب مساء أمس الأحد بسبب هبوب رياح بصورة مفاجئة.

وقد تم إنقاذ 20 شخصاً، ووفقاً لرئيس منطقة لومباردي، أتيليو فونتانا، فإن عاصفة قوية أدت إلى وقوع الحادث. وكتب عبر صفحته على فيسبوك أن السائحين استأجروا المركب الشراعي الذي يبلغ طوله 16 متراً.

المصدر: وكالات
السياحة
انقلاب
إيطاليا
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد خلال الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد يطلع على تصاميم طلبة جامعة الشارقة
اليوم 02:01
ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء (وام)
الإمارات
محمد بن سعود يشيد بمشروع المدينة الآمنة
اليوم 02:01
«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
الإمارات
«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
اليوم 02:01
سعيد بن طحنون خلال تقديم التعازي (وام)
الإمارات
سعيد بن طحنون يعزي في وفاة حميد الشامسي
اليوم 02:01
«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل
الإمارات
«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©