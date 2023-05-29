قتلى في انقلاب قارب سياحي بإيطاليا

لقى أربعة أشخاص حتفهم في انقلاب قارب سياحي في بحيرة ماجوري بشمالي إيطاليا، وفقاً لما ذكره قطاع الإطفاء في وقت مبكر من اليوم الاثنين ووكالة الانباء الإيطالية "انسا".

وقالت فرقة الإطفاء في البداية بأنه تم انتشال ثلاث جثث، عقب انقلاب قارب في الطرف الجنوبي من البحيرة بالقرب من بلدة ليسانزا، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال غرب ميلانو.

وقالت وكالة انسا لاحقاً إنه تم العثور على الجثة الرابعة على عمق 16 متراً بالقرب من حطام القارب، مضيفة أنه لا يعتقد أن هناك أشخاصاً مفقودين آخرين.

وذكرت وكالة انسا الإيطالية للأنباء أن قارباً سياحياً، على متنه نحو 24 شخصاً، انقلب مساء أمس الأحد بسبب هبوب رياح بصورة مفاجئة.

وقد تم إنقاذ 20 شخصاً، ووفقاً لرئيس منطقة لومباردي، أتيليو فونتانا، فإن عاصفة قوية أدت إلى وقوع الحادث. وكتب عبر صفحته على فيسبوك أن السائحين استأجروا المركب الشراعي الذي يبلغ طوله 16 متراً.