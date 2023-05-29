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لافروف يصل كينيا في مستهل جولة أفريقية

لافروف
29 مايو 2023 10:07

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إلى نيروبي في زيارة عمل إلى كينيا، في إطار رابع جولة يقوم بها للقارة الأفريقية خلال عام.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية اليوم الإثنين، أن آخر مرة زار فيها الوزير الروسي كينيا كانت في عام 2010.

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وزار لافروف في يوليو الماضي مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، وبعد ستة أشهر، توجه إلى جنوب أفريقيا وإسواتيني وأنجولا وإريتريا، وفي فبراير الماضي زار مالي وموريتانيا والسودان.

وتعمل موسكو بنشاط على تطوير العلاقات مع أفريقيا. ومن المقرر أن تستضيف مدينة سان بطرسبرج في  يوليو، القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي. 

المصدر: وكالات
أفريقيا
كينيا
لافروف
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