كوريا الشمالية تخطر اليابان باعتزامها إطلاق قمر اصطناعي

أخطرت كوريا الشمالية اليابان باعتزامها إطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 مايو و 11 يونيو، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الاثنين.

وذكرت كيودو أن كوريا الشمالية على ما يبدو تستعد لإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى. وقالت بيونج يانج إنها ستحدد منطقة الخطر البحري التي قد تسقط فيها الأجسام خلال هذه الفترة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني في تغريدة عبر تويتر إنه سيتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى ذات صلة ويدعو إلى ضبط النفس. وقال المكتب إنه سيجمع المعلومات ويحللها أثناء الاستعداد للطوارئ. كما أبلغت كوريا الشمالية المنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق القمر الصناعي، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.