الثلاثاء 30 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو16" غداً

الصين تطلق مركبة شحن لنقل إمدادات إلى محطة الفضاء الجديدة
29 مايو 2023 07:33

أعلنت وكالة الفضاء الصينية اليوم الاثنين أنه من المقرر إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو16-" في الساعة 31:9 صباحا يوم غد الثلاثاء ( 0131 بتوقيت جرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

 وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن سفينة الفضاء تحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء هم جينج هاي بنج، وتشو يانج تشو، وقوي هاي تشاو ، وسيقومون بمهمة الرحلة الفضائية "شنتشو16-".

وسيتولى جينج هاي بنج قيادة الطاقم، وفقا لما أعلنه لين شي تشيانج، نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية في مؤتمر صحفي .

أخبار ذات صلة
النيادي من الفضاء: القلب ينبض بحب الكويت
الصين تؤكد مواصلة الجهود لتسوية الأزمة الأوكرانية

وتعتبر شنتشو16- هي ثاني مهمة فضائية لبرنامج الفضاء الصيني المأهول هذا العام، وأول مهمة مأهولة بعد أن دخلت محطة الفضاء الصينية مرحلة التنفيذ والتطوير.

وسيبقى الطاقم في المدار لمدة خمسة أشهر تقريبا. وقال لين إن الإطلاق سيجري باستخدام الصاروخ لونج-مارش 2 إف .

المصدر: وكالات
سفينة
الفضاء
الصين
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد خلال الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد يطلع على تصاميم طلبة جامعة الشارقة
اليوم 02:01
ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء (وام)
الإمارات
محمد بن سعود يشيد بمشروع المدينة الآمنة
اليوم 02:01
«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
الإمارات
«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
اليوم 02:01
سعيد بن طحنون خلال تقديم التعازي (وام)
الإمارات
سعيد بن طحنون يعزي في وفاة حميد الشامسي
اليوم 02:01
«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل
الإمارات
«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©