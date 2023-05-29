الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو16" غداً

أعلنت وكالة الفضاء الصينية اليوم الاثنين أنه من المقرر إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو16-" في الساعة 31:9 صباحا يوم غد الثلاثاء ( 0131 بتوقيت جرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن سفينة الفضاء تحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء هم جينج هاي بنج، وتشو يانج تشو، وقوي هاي تشاو ، وسيقومون بمهمة الرحلة الفضائية "شنتشو16-".

وسيتولى جينج هاي بنج قيادة الطاقم، وفقا لما أعلنه لين شي تشيانج، نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية في مؤتمر صحفي .

وتعتبر شنتشو16- هي ثاني مهمة فضائية لبرنامج الفضاء الصيني المأهول هذا العام، وأول مهمة مأهولة بعد أن دخلت محطة الفضاء الصينية مرحلة التنفيذ والتطوير.

وسيبقى الطاقم في المدار لمدة خمسة أشهر تقريبا. وقال لين إن الإطلاق سيجري باستخدام الصاروخ لونج-مارش 2 إف .