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بايدن: اتفاق سقف الدين النهائي جاهز للتصويت في الكونجرس

بايدن
29 مايو 2023 07:17

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد إنه وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير 2025، مضيفا أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونجرس للتصويت.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي مع مكارثي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي تم التوصل له مساء السبت "هذا الاتفاق نبأ طيب... للشعب الأميركي".
وأضاف أن الاتفاق "يستبعد خطر التخلف الكارثي عن السداد من على الطاولة، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي حققناه بشق الأنفس".

جاء الاتفاق، الذي حال دون تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها، الأمر الذي كان سيشكل سابقة في تاريخ البلاد، بعد أسابيع من المفاوضات الساخنة بين بايدن والجمهوريين في مجلس النواب. ولا يزال يتعين موافقة الكونجرقبل الخامس من يونيو، وهو الموعد الذي تقول وزارة الخزانة الأميركية إنها ستعجز فيه عن تدبير الأموال لتغطية جميع التزاماتها.

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وقال بايدن "أحث كلا المجلسين بشدة على الموافقة على هذا الاتفاق"، مضيفا أنه يتوقع أن يحصل مكارثي على الأصوات اللازمة للموافقة عليه.

ويعلق الاتفاق سقف الدين حتى أول يناير 2025 ويحدد حدا أقصى للإنفاق في ميزانيتي 2024 و2025 ويشمل استرداد الأموال غير المستخدمة التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتسريع منح التراخيص لبعض مشروعات الطاقة وبعض متطلبات العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للفقراء الأميركيين.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
سقف الدين الأميركي
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