أوكرانيا تعلن صد أكبر هجوم بالـ«مسيرات»

كييف (وكالات)

أعلنت أوكرانيا أمس، أنها تصدت ليلاً «لأكبر هجوم بالمسيرات» استهدف كييف منذ بدء الأزمة، مؤكدة أنها أسقطت 52 من أصل 54 من هذه الطائرات التي أطلقتها موسكو، «أكثر من أربعين منها» في أجواء العاصمة.

وأثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قوات الدفاع الجوي الأوكرانية. وقال «كل مرة تقومون بإسقاط طائرات مسيرة وصواريخ، يتم إنقاذ أرواح، أنتم أبطال!».

وقال سلاح الجو الأوكراني على «تلغرام» إن «عددا قياسيا من المسيرات المتفجرة رُصد وقد بلغ 54» مؤكداً أنه دمر 52 منها، وسجلت السلطات حتى الآن مقتل شخصين وثلاثة مصابين في كييف.

وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة عبر تلغرام «إن الهجوم حصل على دفعات عدة واستمر الإنذار الجوي لأكثر من خمس ساعات!»

وأوضحت أن حطاما سقط على مبنى مؤلف من سبعة طوابق في حي غولوسييفسكيي «بعد تدمير مسيرات» أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر. وهذا الهجوم هو الرابع عشر الذي يستهدف كييف منذ مطلع مايو وفق السلطات.

واستهدفت الأراضي الروسية أيضا في الأسابيع الأخيرة بسلسلة هجمات بطائرات مسيرة، في الوقت الذي تتحدث فيه كييف عن تحضيرها لهجوم مضاد.

وفي الثالث من مايو الماضي، أعلنت روسيا إسقاط طائرتين مسيّرتين كانت تستهدفان الكرملين المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين. واتهمت موسكو كييف بالوقوف وراء هذا الهجوم بينما نفت أوكرانيا أن تكون لها علاقة به.

من جهة أخرى، انتقد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أمس استعداد الغرب تزويد كييف مقاتلات «اف-16»، مندداً بأنه «تصعيد غير مقبول».

في غضون ذلك، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بتعزيز الأمن على الحدود لضمان تحرك عسكري ومدني روسي سريع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو. وقال بوتين عبر «تيليجرام » من الضروري ضمان الحركة السريعة لكل من المركبات العسكرية والمدنية والبضائع، بما في ذلك المواد الغذائية ومواد البناء والمساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى مواطني روسيا الاتحادية الجدد.