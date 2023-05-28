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قتلى وجرحى بإطلاق نار في أميركا خلال رالي للدراجات

قتلى وجرحى بإطلاق نار في أميركا خلال رالي للدراجات
29 مايو 2023 01:26

نيو مكسيكو (وكالات)

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قٌتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح في إطلاق نار خلال مسيرة سنوية لرالي للدراجات النارية في بلدة «ريد ريفر» بولاية «نيو مكسيكو» الأميركية.
وقالت ليندا كالهون عمدة البلدة - في مقطع فيديو نُشر على «فيسبوك»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» أمس، إن إطلاق النار أسفر عن ثلاثة قتلى، وتم نقل خمسة مصابين إلى مستشفيات في دنفر وألبوكيرك وتاوس القريبة.
وأضافت، إن رالي «ريد ريفر» السنوي للدراجات النارية اجتذب نحو 20 ألف راكب دراجة نارية إلى المدينة.
وأشارت إلى أن أحداث العنف وقعت بين متجرين للبيع بالتجزئة وشارك فيه أفراد في عصابات هواة الدراجات النارية، مضيفة: «تم القبض على كل من أطلقوا النار، ولا يوجد تهديد على المجتمع على الإطلاق».
وأوضحت أن معظم طرقات الشارع الرئيسي في موقع إطلاق النار، أغلقت أمام الجمهور، لإجراء التحقيق وطلبت سلطات إنفاذ القانون أن تظل الشركات في المنطقة مغلقة.

أميركا
نيو مكسيكو
إطلاق نار
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