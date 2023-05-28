إنقاذ 600 مهاجر في البحر المتوسط

روما (وكالات)

أنقذت سفينة تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» أكثر من 600 مهاجر ولاجئ من قارب، يواجه مشكلات في البحر المتوسط.

وقالت المنظمة الدولية إن طاقم السفينة «جيو بارنتس» أنقذ الأشخاص على متن القارب، في عملية استمرت 3 ساعات، أمس الأول.

ومن بين الأشخاص الـ602، كان 151 قاصراً و11 امرأة، حسب المنظمة الدولية. وكان القارب قد أرسل نداء استغاثة، عبر اللاسلكي، قبالة ساحل صقلية.

وطلبت السلطات الإيطالية من السفينة «جيو بارنتس» القريبة المساعدة.

وأصدرت روما تعليمات لسفينة الإنقاذ بالتوجه إلى ميناء «باري» الإيطالي، حيث يمكن نقل المهاجرين إلى الشاطئ.

ومن المتوقع أن تصل سفينة الإنقاذ إلى باري صباح غد الثلاثاء.