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خادم الحرمين يهنئ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا

خادم الحرمين يهنئ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا
29 مايو 2023 00:36

 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال الملك "بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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رجب طيب أردوغان
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