إحباط هجوم «حوثي» شرق تعز

عدن (الاتحاد)

قتل وأصيب 4 من عناصر جماعة الحوثي أمس، بعد محاولة تسلل فاشلة لمواقع الجيش اليمني شرق مدينة تعز. وأفاد مصدر عسكري أن عناصر حوثيين حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش في منطقة «العريش» ودارت مواجهات أدت إلى مقتل وإصابة 4 حوثيين ولاذ البقية بالفرار.

وفي السياق، قالت مصادر يمنية إن جماعة الحوثي قامت بإعدام الطفل حمد أمين عبده محمد الصلوي (10 سنوات) رميًا بالرصاص من مسافة صفر، أثناء مروره بأحد نقاطها الأمنية في مديرية «الصلو» بمحافظة تعز. وأضافت المصادر أن «الطفل كان ذاهبًا لرعي الأغنام في قرية جعيشان عزلة المشجب، عندما اعترضه عناصر حوثيون وأطلقوا عليه النار دون سبب واضح، ثم تركوا موقعهم وهربوا خوفًا من ردة فعل الأهالي».

وأشارت المصادر إلى أن «الطفل الذي أُصيب برصاصة في الرأس، كان يدرس في الصف الثالث الأساسي، وهو يتيم الأب ووحيد أمه التي تعوله واثنتين من بناتها».

وفي سياق أخر، قتل طفلان وأصيب والديهما وشقيقهما أمس، إثر انفجار لغم أرضي بسيارتهم في منطقة «الهيجة» بمديرية «المصلوب» جنوب غربي محافظة الجوف.

وقالت مصادر محلية أن لغم من مخلفات الحوثيين انفجر بسيارة مدني، ما أدى إلى مقتل اثنين من أطفاله، فيما أصيب والدهم وزوجته وابنهم الآخر.