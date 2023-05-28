العراق.. «المفوضية» تشرع باستعداداتها لانتخابات المحافظات

هدى جاسم (بغداد)

ضمن استعداداتها لإجراء انتخابات المحافظات في العراق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، أن مجلس المفوضين صادق على الأنظمة الخاصة بعمل شركاء العملية الانتخابية، لافتةً إلى أنها تعتمد آلية التعاون مع «المراكز التموينية» في تسجيل الناخبين، كما أنها تعد مجموعة من النماذج المقترحة لورقة الاقتراع.

وذكرت المفوضية: «عقب الاجتماع الذي جرى بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامين في المفوضية العليا للانتخابات، الذي قدم فيه دعم الحكومة الكامل لعمل المفوضية في إنجاح انتخابات مجالس المحافظات بكل نزاهة وحيادية في ديسمبر القادم، عقد مجلس المفوضين جلسةً استثنائية للتصديق على الأنظمة الخاصة بعمل دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري والمتعلقة بتنظيم العمل مع شركاء العملية الانتخابية». وأشارت المفوضية إلى عقد جلسة استثنائية أخرى لتنظيم مسارات عمل مراكز التسجيل التابعة إلى مكاتب المحافظات الانتخابية، بما يضمن انسيابية إنجاز العمل وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن المجلس.