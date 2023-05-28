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مقتل فرنسيين إثر اصطدام بين طائرتين سياحيتين في تونس

مقتل فرنسيين إثر اصطدام بين طائرتين سياحيتين في تونس
29 مايو 2023 01:26

تونس (وكالات)

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لقي فرنسيان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح إثر اصطدام بين طائرتين خفيفتين تستعملان في سباق سياحي للطائرات الخفيفة في محافظة توزر التونسية، على ما أفاد متحدث باسم الحماية المدنية أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة: إن «الحادث وقع السبت وأسفر عن مقتل فرنسيين وجرح اثنين آخرين بالقرب من منطقة شط الجريد». 
وأضاف: «عثرنا على الطائرة الخفيفة الأولى بعد أن اشتعلت فيها النيران بالكامل وداخلها جثتان متفحمتان، وعلى بعد نحو ثلاثة كيلومترات عثرنا على الطائرة الثانية وقد أصيب الشخصان اللذان كانا داخلها بجروح خفيفة». وعمر الضحيتين الفرنسيين 78 و55 عاماً. ورجح تريعة أن يكون الحادث ناجماً عن اصطدام الطائرتين خلال مسابقة للطائرات الخفيفة تقام في هذه المنطقة. وأكد المتحدث الرسمي باسم محكمة توزر نزار إسكندر أنه تم فتح تحقيق لتحديد الأسباب الأساسية التي أدت إلى الحادث.

 

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فرنسا
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