الجزائر: تخصيص 75 مليون دولار لتعويض المتضررين من التقلبات الجوية

الجزائر (وكالات)

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، بتخصيص نحو 75 مليون دولار، فورا، من صندوق الكوارث، لتعويض ضحايا مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة التي مست العديد من مناطق البلاد، وخلفت وفاة طفلين وتضرر العديد من المباني والمنشآت.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أعقب اجتماع مجلس الوزراء، إن «الرئيس تبون، وجه بالانتهاء من تعويض الضحايا نهاية الأسبوع الجاري، مع إسكان كل من فقد بيته بالكامل في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع ترميم السكنات المتضررة جزئيا، وتعويض العائلات المتضررة جراء فقدانها للأجهزة والأثاث الضروري للبيت».