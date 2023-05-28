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إطلاق نار في السودان وسط دعوات لتمديد الهدنة الهشّة

من السودان
29 مايو 2023 00:09

سمعت أصوات طلقات نارية في العاصمة السودانية، اليوم الأحد، فيما دعت الولايات المتحدة والسعودية إلى تمديد الهدنة التي تنتهي مساء الاثنين رغم انتهاكها تكرارا منذ بدء سريانها مطلع الأسبوع.
وقال أحد سكان الخرطوم لوكالة فرانس برس الأحد «نسمع إطلاق نار في جنوب المدينة».
ومنذ 15 أبريل، أسفر النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، عن مقتل المئات ونزوح أكثر من مليون شخص داخليا ولجوء أكثر من 300 ألف آخرين إلى دول الجوار.
ويتبادل الجانبان الاتهام بخرق الهدنة التي كان من المفترض أن تفسح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين.
وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

 

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المصدر: وكالات
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
السودان
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