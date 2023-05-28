بوتين يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية اليوم الأحد، قائلا إن الفوز دليل على تقدير الشعب التركي للعمل المتسم بنكران الذات الذي يقوم به أردوغان ولسياسته الخارجية المستقلة.

وقال الكرملين إن بوتين وجه رسالة لأردوغان قال فيها إن "الفوز في الانتخابات كان نتيجة طبيعية لعملكم المتفاني كرئيس للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة وإدارة سياسة خارجية مستقلة".

وأضاف بوتين "نحن نقدر بشدة إسهامك الشخصي في تعزيز العلاقات الروسية التركية الودية والتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات".