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قادة العالم يهنئون أردوغان بالفوز بولاية رئاسية جديدة

قادة العالم يهنئون أردوغان بالفوز بولاية رئاسية جديدة
28 مايو 2023 23:28

هنأ عدد من قادة الدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه بولاية رئاسية جديدة، وذلك قبل أن تعلن النتائج بشكل رسمي، فيما اعتبرت النتيجة محسومة بحسب نتائج أولية.
وتلقى أردوغان بعض التهاني حتى قبل صدور النتائج بشكل رسمي، فيما تتوالى التهاني في غضون الساعات المقبلة.
الرئيس الروسي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة، قائلا إن الفوز دليل على تقدير الشعب التركي للعمل المتسم بنكران الذات الذي يقوم به أردوغان ولسياسته الخارجية المستقلة.
وأضاف بوتين: "نحن نقدر بشدة إسهامك الشخصي في تعزيز العلاقات الروسية التركية الودية والتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات".
الرئيس المصري
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.
الرئيس الجزائري
هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس التركي، لانتخابه لولاية جديدة.
جاء في بيان للرئاسة الجزائرية على فيسبوك: إن انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا وجهويا ودوليا.
وأغتنم هذه السانحة السعيدة لأشيد بالعلاقات الثنائية الـمتميزة القائمة بين بلدينا، ولأعرب لكم عن إرادتنا القوية للعمل سويا من أجل التعزيز الـمستمر للتنسيق والتشاور للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى الـمراتب، بما يستجيب لطموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين.
أمير قطر
كتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تغريدة على "تويتر" هنأ فيها أردوغان قائلا: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".
الرئيس الصومالي
كتب الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود باللغة التركية على موقع تويتر: "مبروك الأخ والصديق الرئيس أردوغان".

 

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