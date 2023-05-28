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زلزال عنيف يضرب كولومبيا

زلزال عنيف يضرب كولومبيا
28 مايو 2023 22:58

ضرب زلزال بقوة 5,7 درجات صباح الأحد شمال شرق كولومبيا ووسطها، بما في ذلك العاصمة بوغوتا، ولم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا أو أضرار حتى الآن، بحسب السلطات.
حدث الزلزال الذي مركزه في مدينة لوس سانتوس (شمال شرق) في الساعة 10,45 صباحا بالتوقيت المحلي (15,45 ت غ) على عمق 152 كيلومترا، على ما ذكرت وكالة الخدمات الجيولوجية الكولومبية في تغريدة.
وعلى تويتر كذلك، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو "لا يوجد حتى الآن أي معلومات عن سقوط ضحايا في الزلزال".
وذكرت شهادات نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أن الزلزال كان شديداً في بوغوتا (وسط) وفي بوكارامانغا، بالقرب من مركز الزلزال حيث يقع أحد الصدوع الجيولوجية الرئيسية في البلاد.
واشارت الوكالة الجيولوجية إلى أنه بعد نحو ثلاثين دقيقة من وقوع الزلزال، تم تسجيل هزة ارتدادية بلغت قوتها 3,6 درجات في شمال شرق البلاد.

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المصدر: وكالات
زلزال
كولومبيا
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