أردوغان: الشعب منحني تفويضاً جديداً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن الأتراك منحوه مسؤولية الحكم للسنوات الخمس المقبلة، معلنا أن تركيا هي الفائز الوحيد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

وشكر أردوغان، الذي يقود تركيا منذ عقدين، في كلمة ألقاها أمام مؤيديه على متن حافلة في إسطنبول، المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، وقال إنه فاز في انتخابات الإعادة اليوم أمام منافسه كمال كليتشدار أوغلو بدعمهم.

ولم تُعلن النتائج النهائية الرسمية بعد، لكن البيانات المستندة إلى الغالبية العظمى من صناديق الاقتراع المحصاة أظهرت تقدم أردوغان بحصوله على 52 بالمئة من أصوات الناخبين.



