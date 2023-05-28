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السعودية وأميركا تصدران بياناً بشأن الهدنة في السودان

من الخرطوم
28 مايو 2023 21:17

أكدت السعودية والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأحد، وجود انتهاكات من قبل الأطراف السودانية أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.
وصدر عن السعودية والولايات المتحدة بيان مساء اليوم الأحد جاء فيه، طبقا لوكالة الأنباء السعودية«واس»، «تشير المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بصفتهما ميسرين للاتفاق بين الأطراف السودانية إلى أنه بعد خمسة أيام من بدء نفاذ وقف إطلاق نار قصير الأمد، إلى وجود انتهاكات من قبل الطرفين أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية».
وتابع البيان «على سبيل المثال، انتهاك للحظر المفروض على الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية أو الطائرات من دون طيار».
وتابع البيان: أبلغ الجانبان الميسران أنهما ملتزمان بتسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لصالح الشعب السوداني.

 

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المصدر: وكالات
الجيش السوداني
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