البابا يدعو إلى تقديم المساعدة لضحايا الإعصار موكا في ميانمار

حثّ البابا فرنسيس، اليوم الأحد، السلطات المحلية على السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضرّرة من الإعصار الذي دمّر أجزاء من ميانمار وبنغلادش قبل أسبوعين.

وقال البابا "أناشد المسؤولين تسهيل وصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف "أدعو إلى التضامن الإنساني لمساعدة إخوتنا وأخواتنا".

وفي 14 مايو، شهدت ميانمار وبنغلادش المجاورة إعصاراً وصلت سرعة رياحه إلى 195 كيلومتراً في الساعة.

وحضت الأمم المتحدة الأربعاء ميانمار على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية، مقدّرة أنّ 800 ألف شخص على الأقل يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة إضافة إلى أمور أخرى.