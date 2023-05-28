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كييف تتصدى «لأكبر» هجوم بالمسيرات منذ الهجوم الروسي

من العاصمة كييف
28 مايو 2023 16:51

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، أنها تصدت ليلاً «لأكبر هجوم بالمسيرات» استهدف كييف «منذ بدء الهجوم» الروسي، مؤكدة أنها أسقطت 52 من أصل 54 من هذه الطائرات التي أطلقتها موسكو، «أكثر من أربعين منها» في أجواء العاصمة.
وأثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قوات الدفاع الجوي الأوكرانية.
وقال: «كل مرة تقومون بإسقاط طائرات العدو المسيرة والصواريخ، يتم إنقاذ أرواح... أنتم أبطال!».
وقال سلاح الجو الأوكراني على تطبيق تلغرام إن «عدداً قياسياً من المسيرات المتفجرة رُصد وقد بلغ 54»، مؤكداً أنه «دمر 52» منها.
وسجلت السلطات حتى الآن مقتل شخصين وثلاثة مصابين في العاصمة الأوكرانية.
وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة عبر تلغرام: «إنه أكبر هجوم بالمسيرات يستهدف العاصمة منذ بدء الهجوم» الروسي، موضحة أن الهجوم «حصل على دفعات عدة واستمر الإنذار الجوي لأكثر من خمس ساعات!»
وأوضحت: «وفق البيانات الأولية، دمرت الدفاعات الجوية أكثر من 40 مسيرة» في أجواء كييف.

 

 

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المصدر: وكالات
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