روسيا: الغرب «يلعب بالنار» بشأن تزويد كييف بـ«أف-16»

اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الغرب "يلعب بالنار" بعدما أعربت واشنطن مؤخرًا عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف مقاتلات "اف-16" التي تطالب بها، منددًا بـ"تصعيد غير مقبول".

وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحافي بافيل زاروبين الذي أجراها مقطعًا منها على شبكات التواصل الاجتماعي "إنه لعب بالنار. لا شكّ في ذلك".

وأضاف "إنه تصعيد غير مقبول" تقوده "واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي" التي تريد "إضعاف روسيا".

واعتبر أنه، من خلال تسليم كييف أسلحة حديثة، يسعى الغرب إلى "إلحاق هزيمة استراتيجية" بموسكو و"تمزيق" روسيا، وهو خطاب يستخدمه القادة الروس بانتظام.

امتنعت الدول الداعمة لكييف لأكثر من عام عن تسليم الجيش الأوكراني مقاتلات خوفًا من تصعيد النزاع، لكن الولايات المتحدة أعطت أخيرًا الضوء الأخضر في 19 مايو للسماح بتسليم طائرات "اف-16" التي تطالب بها كييف من دون توقف.

تشكّل الخطوة الأميركية نقطة تحول رئيسية في الدعم الغربي لكييف، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القرار بأنه "تاريخي".

ولم يحدّد بعد موعد تقديم طائرات "اف-16" وعددها، وسيخضع الطيارين الأوكرانيين لتدريب على مدى ستة أشهر لتعلّم كيفية التحّكم بالمقاتلات.

أرادت أوكرانيا الحصول على هذه المقاتلات الغربية لصدّ القوات الروسية جوًا وضرب الخطوط الخلفية لجبهة موسكو، فيما تقول كييف إنها تنهي استعداداتها لشنّ هجوم مضاد واسع النطاق.