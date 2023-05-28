مودي يدشن مبنى البرلمان الجديد في الهند

دشن رئيس الوزراء القومي الهندوسي الهندي ناريندرا مودي الأحد مبنى البرلمان الجديد، في مراسم ترتدي طابعا رمزيا كبيرا. والمبنى بشكله السداسي الأضلاع، جزء من مشروع "سنترال فيستا" الذي يهدف إلى تجديد أو استبدال المرافق الحكومية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، بما فيها مقر إقامة جديد لرئيس الوزراء. وقال مودي "الهند ليست فقط أمة ديمقراطية بل هي أم الديمقراطية". وأضاف "هذا ليس مجرد مبنى (..) بل معبد للديموقراطية يوجه إلى العالم رسالة عن تصميم الهند". ونظمت صلاة متعددة الأديان قبل تدشين المبنى الذي دخل إليه مودي. وعاد إلى المجلس بعد ذلك وسط هتاف نواب الحكومة "مودي مودي".