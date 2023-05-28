الأتراك يصوتون لاختيار رئيسهم وأردوغان يقترب من الفوز

يواصل الناخبون في تركيا الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، والتي قد تشهد تمديد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وخالف أردوغان (69 عاما) استطلاعات الرأي وحقق تقدما مريحا بفارق خمس نقاط مئوية تقريبا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى للانتخابات في 14 مايو.

وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وينتهي في الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور بحلول مساء اليوم.

وتشير تقارير إلى أن مراكز الاقتراع في الكثير من المناطق تشهد هدوءا مقارنة بالجولة الأولى التي وصلت نسبة التصويت فيها إلى 89 بالمئة.

ولن تحدد الانتخابات فحسب من سيحكم تركيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، ولكن أيضا كيف تُحكم، ومسار اقتصادها بعد أن انخفضت عملتها إلى عشرة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار خلال عقد من الزمن.

وتجمع أنصار لأردوغان في مدرسة قرب منزله بالجانب الآسيوي من إسطنبول حيث أدلى بصوته عند الظهيرة (0900 بتوقيت جرينتش) قبل أن يصافح الناخبين ويتبادل أطراف الحديث معهم.

وقالت نوران التي توجهت للتصويت ومعها ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات "إن شاء الله سيفوز. البلاد بها الكثير من المشاكل ولا يستطيع أحد غيره حلها".

وتركيا هي أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، حيث يوجد بها حوالي خمسة ملايين مهاجر، منهم 3.3 مليون سوري، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

وقال المرشح الرئاسي الذي حل في المركز الثالث سنان أوغان، إنه يؤيد أردوغان على أساس مبدأ "النضال المستمر (ضد) الإرهاب"، في إشارة إلى الجماعات الموالية للأكراد. وحصل أوغان على 5.17 بالمئة من الأصوات.

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات أن نسبة التأييد المتوقعة لأردوغان في جولة الإعادة ستكون 52.7 بالمئة مقابل 47.3 بالمئة لكليتشدار أوغلو بعد توزيع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم. وأجري استطلاع الرأي في 20 و21 مايو قبل أن يعلن أوغان وأوزداغ موقفيهما.

وهناك عامل مهم آخر وهو كيف سيصوت أكراد تركيا الذين يشكلون نحو خُمس السكان.