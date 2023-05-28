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بخاري في رسالة وداع: أترك نيجيريا وهي في وضع أفضل

الرئيس النيجيري محمد بخاري
28 مايو 2023 15:22

اعتذر رئيس نيجيريا، محمد بخاري، الذي يترك منصبه غدا الاثنين ، للنيجيريين عن المصاعب التي تسببت فيها بعض القرارات التي اتخذتها إدارته على  مدى الأعوام الثمانية الماضية.

وقال بخاري، في رسالة الوداع بثها التليفزيون هذا الصباح، والتي تعد الأخيرة له كرئيس للبلاد ، إنه يشعر بالرضا "لأننا بدأنا إعادة ميلاد نيجيريا، باتخاذ الخطوات المهمة الأولية".

وأعرب عن اعتقاده بأن الإدارة المقبلة، "ستسرع من وتيرة المسيرة لرؤية نيجيريا تحقق مصيرها لأن تكون  دولة عظمى" حسب صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية اليوم الأحد.

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وأعرب عن تقديره للرئيس المقبل، بولا تينوبو، الذي وصفه بـ"شقيقي وصديقي وزميلي، في المعترك السياسي خلال الأعوام العشرة الماضية وهنأه بـ"تحقيق حلمه، المدفوع بشغف شديد لأن يضع نيجيريا بين الدول الرائدة في العالم".

وكانت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا قد أعلنت في الأول من مارس الماضي أن المرشح   بولا أحمد تينوبو، فاز في الانتخابات الرئاسية في البلاد، بحصوله على 36%، من الأصوات.

 

المصدر: وكالات
انتخابات
نيجيريا
محمد بخاري
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