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محكمة كورية تصدر مذكرة توقيف لراكب فتح باب طائرة أثناء التحليق

محكمة كورية تصدر مذكرة توقيف لراكب فتح باب طائرة أثناء التحليق
28 مايو 2023 14:21

 أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن محكمة أصدرت اليوم الأحد مذكرة توقيف لراكب فتح باب طائرة تابعة لشركة طيران آسيانا قبل دقائق من هبوطها في ديجو بكوريا الجنوبية.

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وجرى إلقاء القبض على الراكب وهو في الثلاثينات من عمره لدى هبوط طائرة من طراز إيه 321-200 يوم الجمعة بعدما فتح بابها وهي على ارتفاع 213 مترا مما تسبب في حالة من الذعر على متنها.
وأصدرت محكمة ديجو الجزئية مذكرة لتوقيفه بتهمة انتهاك قانون أمن الطيران، وقالت إنه قد يحاول الفرار قبل المحاكمة. وتتيح المذكرة للشرطة إبقاءه قيد الاحتجاز لفترة أطول.
ولم يتم توجيه تهمة له خلال الجلسة.
ويكتفي المسؤولون بالإشارة إلى الراكب بلقبه "لي".
وأوضح لي أنه فتح الباب لأنه أراد النزول من الطائرة بسرعة.
وقال للصحفيين أثناء نقله إلى المحكمة لحضور جلسة استماع اليوم الأحد "أشعر حقا بالأسف من أجل الأطفال" في إشارة على ما يبدو إلى طلاب كانوا على متن الطائرة ونقلوا إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس.
وصرح مسؤول في إدارة الإطفاء بأنهم خرجوا جميعا بعد نحو ساعتين.
وذكرت يونهاب أن شركة آسيانا توقفت عن بيع تذاكر المقاعد الأقرب لمخارج الطائرات طراز إيرباص إيه 321-200 بداية من اليوم الأحد.
وأوضح مسؤول بوزارة النقل الكورية الجنوبية يوم الجمعة إنه يمكن فتح مخارج الطوارئ على مستوى الأرض أو بالقرب منها لأن الضغط داخل الطائرة يكون مماثلا للضغط خارجها.

المصدر: د ب أ
طائرة
التحليق
كوريا الجنوبية
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