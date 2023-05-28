باكستان تتعرض لهزات ارتدادية بعد زلزال على الحدود الأفغانية الطاجيكية

قال المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، إن الأجزاء العليا والشمالية من البلاد تعرضت لهزات ارتدادية، بعد وقوع زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، على الحدود الأفغانية الطاجيكية.

وأفادت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية بأنه تم الإبلاغ عن أن عمق الزلزال الذي وقع في الساعة 50:10 صباح اليوم، بلغ 223 كيلومترا.

ووقعت هزات قوية في مدينة "مظفر آباد" ومناطق مجاورة لها، وفي مدينة "موري" الجبلية ومناطق أقرب إلى المنطقة. كما شعر السكان بالهزات الأرضية في لاهور وإسلام آباد وروالبندي وسوات وسوابي ومالاكاند وأبوت آباد ودير السفلى وشبجدار وديامير وسرجودا وخوشاب وفيصل آباد وتشاكوال وآتوك وبيشاور والمناطق المجاورة لها.

وشعر السكان بالزلزال في دول أخرى من بينها الصين وأفغانستان والهند، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.