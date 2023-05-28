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رئيس كوريا الجنوبية يعقد سلسلة من القمم الثنائية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
28 مايو 2023 12:20

من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، سلسلة من القمم الثنائية، مع زعماء خمس دول جزر في المحيط الهادئ، اليوم الأحد.

وذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن يون سيجري محادثات مع رئيس كيريباتي، تانيتي مامو، في مكتبه في الساعة الثالثة مساء اليوم الأحد، يعقبها محادثات مع رئيس وزراء تونجا، سياوسي سوفاليني ورئيس وزراء توفالو، كاوسيا ناتانو، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم. وسيعقد يون أيضا قمتين مع إسماعيل كالساكاو، رئيس وزراء فانواتو، وجيمس مارب، رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة.

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ويتواجد الزعماء الزائرون في كوريا الجنوبية، للمشاركة في القمة الأولى بين كوريا الجنوبية والدول الجزر في المحيط الهادئ، المقرر أن تعقد غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

المصدر: وكالات
يون سوك-يول
سول
كوريا الجنوبية
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