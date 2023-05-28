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بايدن ومكارثي يتوصلان لاتفاق مبدئي لرفع سقف الدين

رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ينظر بينما يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع بشأن سقف الديون
28 مايو 2023 08:58

توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورا.


وكتب مكارثي على تويتر "أنهيت اتصالا هاتفيا مع الرئيس منذ قليل، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأميركي".

ووصف بايدن الاتفاق في بيان بأنه "خطوة مهمة للأمام"، وقال "الاتفاق يمثل توافقا وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم".

ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها. كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تستخدم وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأميركيين الفقراء.

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وأجرى بايدن ومكارثي اتصالا هاتفيا استغرق 90 دقيقة أمس السبت لمناقشة الاتفاق.
وقال مكارثي للصحفيين في مقر الكونجرس "ما زال لدينا المزيد من العمل الليلة لوضع اللمسات النهائية على نص (الاتفاق)".

وأشار إلى أنه يتوقع الانتهاء من صياغة نص مسودة الاتفاق اليوم الأحد ثم سيتحدث إلى بايدن. ومن المنتظر التصويت على الاتفاق يوم الأربعاء.

وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونجرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها فستتجنب البلاد تخلفا عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
سقف الدين الأميركي
جو بايدن
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