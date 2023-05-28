الإثنين 29 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السعودية وأميركا تدعوان إلى تمديد الهدنة في السودان

جانب من منطقة في الخرطوم أثناء الهدنة
28 مايو 2023 08:27

دعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة طرفي النزاع في السودان إلى مواصلة النقاش في جدة للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي غدا الاثنين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن " المملكة والولايات المتحدة بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية تدعوان "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 مايو 2023 الساعة 45:9 دقيقة بتوقيت الخرطوم(1945 بتوقيت جرينتش)".

وتابع البيان "وبما أن الاتفاق ليس كاملا، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".

أخبار ذات صلة
ليبيا.. المصالحة بوابة العبور إلى المستقبل
الإمارات تقدم حزمة مساعدات جديدة للسودانيين في تشاد

وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أعلنتا الجمعة ان هناك تحسناً ملحوظاً في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان.

وبدأت الهدنة، يوم الإثنين الماضي، لمدة سبعة أيام لتأمين ممر آمن للمساعدات الإنسانية وقيادة محادثات أوسع نطاقا برعاية الولايات المتحدة والسعودية.

المصدر: وكالات
وقف إطلاق النار
السودان
الخرطوم
آخر الأخبار
المصنفون الأوائل يتعثرون في «دولية دبي للشطرنج»
الرياضي
المصنفون الأوائل يتعثرون في «دولية دبي للشطرنج»
اليوم 12:00
أربع فترات زمنية لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث
الإمارات
أربع فترات زمنية لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث
اليوم 11:36
«فتى بوندي المدلل» باقٍ في باريس!
الرياضي
«فتى بوندي المدلل» باقٍ في باريس!
اليوم 11:30
قتلى في انقلاب قارب سياحي بإيطاليا
عربي ودولي
قتلى في انقلاب قارب سياحي بإيطاليا
اليوم 11:27
شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي.. بيئة نموذجية لحماية التنوع واستدامة التراث الطبيعي
الإمارات
شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي.. بيئة نموذجية لحماية التنوع واستدامة التراث الطبيعي
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©