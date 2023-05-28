السعودية وأميركا تدعوان إلى تمديد الهدنة في السودان

دعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة طرفي النزاع في السودان إلى مواصلة النقاش في جدة للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي غدا الاثنين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن " المملكة والولايات المتحدة بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية تدعوان "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 مايو 2023 الساعة 45:9 دقيقة بتوقيت الخرطوم(1945 بتوقيت جرينتش)".

وتابع البيان "وبما أن الاتفاق ليس كاملا، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".

وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أعلنتا الجمعة ان هناك تحسناً ملحوظاً في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان.

وبدأت الهدنة، يوم الإثنين الماضي، لمدة سبعة أيام لتأمين ممر آمن للمساعدات الإنسانية وقيادة محادثات أوسع نطاقا برعاية الولايات المتحدة والسعودية.