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الأتراك يدلون بأصواتهم في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية الحاسمة

امرأة تحمل ملصق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنتظر في طابور في اسطنبول
28 مايو 2023 08:15

تفتح مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها في وقت لاحق اليوم الأحد لإجراء جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية التي ستقرر الرئيس المقبل لثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث عدد السكان.

ويعتبر هذا التصويت هو الأكثر أهمية منذ أن وصل للحكم قبل عقدين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي يخوض المنافسة ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وينتهي في الخامسة مساء (من الساعة 0500 إلى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش).

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وينظر إلى أردوغان على أنه المرشح الأوفر حظا، حيث كان متقدما بنسبة 7ر4 نقطة مئوية على كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوعين. يشار إلى أن ما يقرب من 61 مليون تركي مؤهلون للتصويت.

وقد أدلى الأتراك الذين يعيشون في الخارج بأصواتهم بالفعل.

 

المصدر: د ب أ
تركيا
الانتخابات الرئاسية
أردوغان
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