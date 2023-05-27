الإمارات تدين اقتحام مقر سكن سفير الأردن في الخرطوم

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وام)

أدانت دولة الإمارات، بشدة، تعرض مقر سكن سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في الخرطوم للاقتحام والتخريب، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وأمس الأول، أعلن الأردن تعرض منزل سفيره لدى العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، «وجود السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه».

وأعربت الخارجية الأردنية عن «إدانة واستنكار المملكة لأشكال العنف والتخريب كافة، خاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية».

ودعت إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا.

وسبق أن أعلن الأردن، منتصف الشهر الجاري، تعرض مبنى سفارته في الخرطوم لأعمال مماثلة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لتعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب.

وجددت الوزارة رفض المملكة لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، كما تدعو للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.

كما أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن استنكاره وإدانته لتعرض منزل سفير الأردن للتخريب والاعتداء، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة لاحترام حرمة المقرات والبعثات الدبلوماسية وحماية رعاياها.

وكرر الدعوة لطرفي النزاع بسرعة المضي قدماً في مباحثات جدة، للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

بدورها، جددت وزارة الخارجية القطرية، التأكيد على ضرورة وقف القتال في السودان فوراً، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.