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موريتانيا.. الناخبون يدلون بأصواتهم لحسم 36 مقعداً برلمانياً

موريتانيا.. الناخبون يدلون بأصواتهم لحسم 36 مقعداً برلمانياً
28 مايو 2023 01:24

نواكشوط (وكالات)

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توجه نحو 400 ألف ناخب موريتاني، أمس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 36 مقعداً برلمانياً تأجل حسمها في الجولة الأولى 13 مايو الجاري.
ولم يتمكن أي حزب من حسم نتيجة المقاعد الـ 36 في الجولة الأولى، لأن الدوائر التي جرت فيها لا تعتمد نظام النسبية، بل تتطلب الحصول على 50% من أصوات المقترعين على الأقل.
والدوائر التي تجري فيها جولة الإعادة هي في الشرق مقاطعات «ولاتة، وجكني، واطويل، وكرو»، وفي الجنوب مقاطعات «مونكل، ومقامة، ولكصيبة، وبابابي، وامبان، وبوكي، وروصو، وسيلبابي، وولد ينج، وغابو، وومبو».
وكذلك في الشمال مقاطعات «الزويرات، وأطار، وأوجفت»، بالإضافة إلى 4 دوائر خاصة بالجالية الموريتانية في الخارج.
وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد تقي الله الأدهم في تصريح متلفز بثته اللجنة عبر حسابها على فيسبوك، إن «اللجنة اتخذت جميع الإجراءات لتنظيم شوط الإعادة في ظروف مواتية».
وتصدّر «حزب الإنصاف» الحاكم النتائج المعلنة في الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على 80 مقعداً برلمانياً من أصل 176.
وحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة، فاز «حزب الإنصاف» الحاكم بالمجالس الجهوية كافة وعددها 13 في عموم البلاد، كما فاز بغالبية المجالس المحلية وعددها 238 مجلساً.

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