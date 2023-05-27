بوتين: حان الوقت لتقرير مصير روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن بلاده لا تحتاج إلى معايير مفروضة من الخارج وأن الوقت حان لتقرير مصير البلاد، والنضال من أجل الحق.

وقال بوتين، في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال افتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في شبه جزيرة القرم، "لدينا احترام كبير لتراث الثقافة العالمية. لكن بالنظر إلى ما يحدث في العالم، فإننا نفهم أكثر فأكثر، ولسنا بحاجة إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة من الخارج، والتي تقمع أي أصالة وهوية"، وفقا لما نقلته عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف الرئيس الروسي أنه "بالنسبة لنا حاليا، في الواقع، هو وقت تقرير المصير، النضال من أجل الحق في أن نكون أنفسنا".

وأشار إلى أن للثقافة الروسية "رسالة قيمة خاصة تتحدث عن قوة الرحمة والاحترام المتبادل وأهم الأسس الروحية والأخلاقية التي يجب الحفاظ عليها".