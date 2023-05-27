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تونس.. توقيف «داعشي» كان يخطط لتنفيذ 4 عمليات إرهابية

تونس.. توقيف «داعشي» كان يخطط لتنفيذ 4 عمليات إرهابية
28 مايو 2023 01:24

تونس (الاتحاد)

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أعلن جهاز الحرس الوطني التونسي توقيف شخص موال لتنظيم «داعش» الإرهابي وبحوزته مواد متفجرة وكان يخطط لتنفيذ 4 عمليات إرهابية متزامنة في البلاد خلال فصل الصيف.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي: «إن هذا العنصر الإرهابي أوقف في صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس»، موضحاً أنه خطط لهذه العمليات بالتنسيق مع آخرين خارج تونس.
ومثل المشتبه به أمام قطب مكافحة الإرهاب الذي أصدر مذكرة توقيف بحقه، وفق المصدر نفسه.
وقال الجبابلي «إنه موال لداعش»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وعزّزت تونس تدابيرها الأمنية منذ هجوم نفّذه عنصر أمن في التاسع من مايو في محيط «كنيس الغريبة» في جزيرة جربة. وقُتل في الهجوم ثلاثة عناصر أمن وشخصان، قبل أن تردي الشرطة العنصر المهاجم.
وتم توقيف 4 أشخاص على صلة بالمهاجم، يشتبه بتورطهم في هذه العملية، ووضعوا في الحجز الاحتياطي، وفق وسائل إعلام محلية.

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